Полиция начала 28 административных процессов за несоблюдение запретов на время чрезвычайной ситуации

Сотрудники Госполиции начали 28 дел об административных нарушениях, связанных с несоблюдением или нарушением запретов, введенных на территории Латвии на время чрезвычайного положения.

До 16 марта, в основном, административные процессы были начаты за нарушение ограничений на собрание людей. После 16 марта большая часть административных разбирательств связана с несоблюдением режима самоизоляции.

Кроме того, полиция провела 26 ведомственных проверок и зарегистрировала 38 случаев информации о рисках, связанных, в основном, с несоблюдением правил самоизоляции.

Кроме того, в течение трех дней при содействии с Рижской муниципальной полицией провели 1000 превентивных проверок.

Полиция призывает жителей быть ответственными и соблюдать предписанные меры предосторожности!

Как уже сообщалось ранее, за нарушения режима чрезвычайной ситуации полагается штраф в размере 350 евро. В каждом конкретном случае полиция будет индивидуально оценивать ответственность лица, допустившего нарушение ЧС.