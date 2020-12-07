Полиция начала процесс о зажжении Лембергсом рождественской елки
Foto: Shutterstock

Госполиция начала административный процесс в связи с мероприятием по зажжению рождественской елки в Вентспилсе, сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.

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Она указала, что правоохранительные органы оценят, не были ли нарушены ограничения, связанные с чрезвычайным положением, во время зажжения елки.

Как сообщалось, мэр Вентспилса Айвар Лембергс вечером 28 ноября в присутствии людей, собравшихся на Большой площади города, публично зажег главную рождественскую елку Вентспилса.

Как видно по фото и видео, во время мероприятия Лембергс без маски обращался к детям с небольшого расстояния, несколько посетителей тоже не имели масок и находились близко друг к другу.

Руководитель Вентспилсского центра культуры Марис Валтенбергс заявил Латвийскому радио, что мероприятие не было специально организовано и объявлено.

Реагируя на это событие, министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что общество и особенно официальные лица должны выполнять ограничения "не только по букве, но и по духу".

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Айвар Лембергс Вентспилс Илзе Винькеле
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