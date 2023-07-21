Полиция накрыла два нелегальных детских летних лагеря: в одном из них пострадал ребенок

Сотрудники Госполиции в июле предотвратили деятельность двух нелегальных летних детских лагерей в Елгаве и ее окрестностях. В обоих случаях лагеря организовала и руководила ими одна и та же женщина, у которой не было необходимых разрешений для организации лагерей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Привлеченные к работе лагерей помощники, принятые на работу без трудового договора, предоставили в Госполиции информацию о том, что этим летом женщина планировала провести более 10 подобных лагерей.

По данным Земгальского регионального управления полиции, 13 июля 2023 года в Южно-Земгальский участок поступила информация о том, что в одном из гостевых домов в волости Яунсвирлаукас Елгавского края при падении с лестницы пострадала 8-летняя девочка.

Было установлено, что ребенок пострадал в детском летнем лагере. Кроме того, девочке не была оказана медицинская помощь после получения травм, а ее родителей не проинформировали о происшествии.

На основании этой информации Госполиция начала расследование. В ходе следствия при содействии Елгавской муниципальной полиции было установлено, что в гостевом доме незаконно действовал летний детский лагерь, работа которого не была также согласована с местным самоуправлением.

Полицейские встретили по указанному адресу женщину, которая объяснила, что является организатором частных мероприятий и руководителем лагеря, но никаких документов об организации и устройстве лагеря предъявить не смогла.

Информацию о лагере передали Государственной инспекции по защите прав детей, а также Продовольственно-ветеринарной службе. К проверке также была подключена Госполиция.

Полиция приняла объяснение от женщины, назвавшейся начальником лагеря, связалась с родителями детей, проинформировала их о ситуации и вернула детей родителям. Всего на территории лагеря находились около 60 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В ходе расследования полиция также установила нескольких молодых людей, которые объяснили, что находятся в лагере, потому что нашли себе работу по объявлению в соцсети Facebook. За их работу при наличии водительских прав им обещали зарплату в размере 100 — 150 евро.

Установлено, что всего в лагере находилось девять помощников, шестеро из которых покинули лагерь 13 июля, так как работодатель не выплатил им обещанные деньги, после чего к работе привлекли еще троих помощников. Из всех задействованных помощников шестеро оказались несовершеннолетними. Они пояснили, что руководитель лагеря так и не оформила с ними официальные трудовые соглашения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Спустя неделю, 20 июля, в Госполицию поступила информация о том, что с 16 по 22 июля в одном из мотелей Елгавы мотелей снова организуется детский лагерь аналогичного типа, в который готовы принять 32 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет.

Связавшись с работниками Госинспекции по защите прав детей, полицейские немедленно начали расследование деятельности лагеря. В ходе опроса подтвердилась предоставленная информация о том, что лагерь организовала та же женщина, которая неделю назад уже попадалась на аналогичном нарушении. И хотя в этот раз организатора на месте не было, в лагере застали ее помощников, набранных по объявлениям в соцсети.

Помощники пояснили полицейским, что на этот раз женщина устно договорилась с помощниками и родителями детей, что если приедут проверяющие, то все причастные должны заявить, что это не лагерь, а детский праздник. Она также заявила, что помощники и дети не должны разговаривать с полицейскими и работниками других служб, а также открывать дверь мотеля представителям какого-либо учреждения.

По факту этих нарушений возбуждено несколько административных дел. Учитывая, что в материалах содержится информация о незаконном трудоустройстве лиц, информация также будет передана в Государственную инспекцию по труду и Службе госдоходов.

Принимая во внимание, что помощники сообщили, что этим летом женщина планирует провести более 10 таких мероприятий, а также упомянули, что, скорее всего, запланированные мероприятия будут организованы в Риге, Госполиция призывает к осторожности как родителей, планирующих отправить детей в лагерь, так и молодых людей, ищущих работу на лето.

Кроме того, работникам всегда важно удостовериться в том, что трудовой договор составлен до начала трудовых отношений. Также родителям стоит проверить, зарегистрирован ли лагерь официально. Госполиция призывает и владельцам гостевых домов удостовериться в цели аренды помещения еще до заключения договора.