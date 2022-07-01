Полиция накрыла "точку" по торговле сигаретами и алкоголем

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в ходе обыска, проведенного на одной из квартир в Айзкраукле, были изъяты нелегальные сигареты, самодельный алкоголь, а также дистилляционный аппарат.

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Как отмечают в полиции, у хозяйки квартиры изъяли 140 сигарет "Премьер", 308 сигарет Prince без латвийских акцизных марок, а также примерно 175 литров самодельного алкоголя.

По делу начато следствие.