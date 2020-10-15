Полиция нашла пропавшую в Кекаве женщину, ее годовалая дочь погибла
Foto: LETA

Государственная полиция в четверг вечером, 15 октября, нашла пропавшую в Кекаве женщину и тело ее годовалой дочери. Женщина с ребенком пропала утром в этот же день. Найти девочку живой полиции не удалось.

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Ранее сообщалось, что утром 15 октября женщина выехала с ребенком из дома на улице Рамавас в Кекаве на темно-синем автомобиле KIA ceed и пропала.

В четверг около полуночи полиция сообщила, что женщина и ее дочь найдены, однако ребенок был обнаружен без признаков жизни. По предварительной информации, девочка утонула. Полиция проводит расследование. В связи со смертью ребенка начат уголовный процесс.

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