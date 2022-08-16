Полиция не отреагировала на нападение на почве возможной ненависти: начато служебное расследование

Отдел дисциплинарного надзора Рижского регионального управления полиции начал служебную проверку, в ходе которой будет установлено, правильно ли отреагировали полицейские, изначально отказавшись начать расследование по делу о нападении.

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Речь идет о заявлении от потерпевшего о нанесении ему телесных повреждений, которые, возможно, были получены им за поддержку Украины.

В ходе проверки будет также установлено, реагировали ли в этом случае сотрудники Госполиции в соответствии с ситуацией и информацией, доступной им на конкретный момент.

В соцсети Facebook сообщалось, что молодой человек получил телесные повреждения, отдыхая ночью в квартале Андрейоста. По его словам, между ним и парой русскоязычных лиц вспыхнул конфликт после того, как те делали различные заявления, прославляющие Россию. Вскоре конфликт был исчерпан, однако спустя два часа на него было совершено нападение, и он очнулся лишь в больнице.

Потерпевший написал заявление в Госполицию, но сначала дело возбуждать там не стали. Однако на основании новой информации о ЧП, в Зиемельском участке Рижского регионального управления полиции позже был начат уголовный процесс за нанесение телесных повреждений средней тяжести. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшествия.

Пострадавший сообщил в сети Facebook, что сначала полиция отказалась возбуждать дело и даже не запросила записи камер видеонаблюдения, установленные в квартале Андрейоста. Позже представители квартала сами предоставили эти записи пострадавшему.

Госполиция призвала жителей и впредь сообщать о ситуациях, при которых возникли сомнения в возможном непрофессиональном поведении должностных лиц Государственной полиции или обоснованности принятых их решений.