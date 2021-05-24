Полиция не усмотрела гомофобскую мотивацию в нападении на преподавателя Дениса Ханова

Полиция прекратила уголовный процесс, начатый после нападения на преподавателя Дениса Ханова на Кенгарагском рынке. Уголовный процесс за хулиганство закрыт и переквалифицирован под административное делопроизводство. Об этом свидетельствует информация, предоставленная Госполицией Ханову.

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"В сотрудничестве с прокуратурой расследование дела не подтвердило гомофобных мотивов, поэтому уголовное дело было прекращено. Однако Госполиция возбудила административное дело в отношении возможных хулиганских действий", — сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Денис Ханов сообщил полиции, что на Кенгарагском рынке ранее незнакомый ему мужчина сначала начал отпускать нецензурные комментарии в адрес собаки его друга, затем в адрес самого Дениса, а затем нанес удар ниже спины. Затем хулиган сделал преподавателю грубое предложение сексуального характера, после чего стал проявлять агрессию и набросился на свою жертву с кулаками. Ханов успел забежать в цветочный киоск и придерживать ее за рукоятку. Нападавший расстегнул брюки, оголил половой член и, прижав его к стеклу стал требовать, чтобы Денис вышел на улицу.

Уголовный процесс по факту хулиганства был начат семь месяцев назад — осенью 2020 года. Однако Госполиция уголовное дело прекратила, пояснив, что в данном деянии хулиганских мотивов не усматривается.

Согласно информации, содержащейся в решении Госполиции, подозреваемый по этому делу мужчина сообщил, что ему навстречу шли двое мужчин, обнявшихся за талию, что ему показалось неуместным. Он признал, что стал обзывать мужчин нецензурными словами и хотел нанести удар ниже спины, но не помнит, удалось ли ему это сделать.

"Это сообщение свидетельствует об интеллектуальной бедности полиции, поскольку это и было очевидное гомофобское отношение. Я могу и идти целоваться, с кем захочу, хотя я этого и не делал. Полиция это зафиксировала с его же слов [со слов подозреваемого о попытках избить и обзывательствах], что говорит само за себя — это ясно сформулированное гомофобское отношение", — говорит потерпевший.

В качестве свидетеля по делу проходит полицейский, который, патрулируя территорию Кенгарагского рынка, получил вызов на место происшествия. Он остановил хулиганов, нападавших на Ханова. У тех не оказалось при себе документов. Личность одного из мужчин установить не удалось, поскольку имя, которое он назвал, нигде не зарегистрировано, а персональные коды оба нападавших назвать отказались.

В полиции пояснили, что хулиганство может быть квалифицировано только в случаях, когда подобные выходки одновременно затрагивают интересы других лиц, нарушая работу учреждений или компаний.

"И хотя инцидент произошел в торговой точке, которая считается общественным местом, агрессивное поведение обвиняемого и использование нецензурных слов было направлено конкретно только на одного члена общества, а не на общество в целом, которое можно рассматривать только как административное правонарушение ", — заявили в полиции.