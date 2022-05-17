Полиция обнаружила 16 кг марихуаны из Испании; в Плявниеках и Иманте изъят кокаин

В рамках начатого уголовного процесса о незаконном обороте наркотических средств на прошлой неделе был задержан мужчина. В ходе обыска было обнаружено 16 килограммов марихуаны, которая скорее, всего контрабандным путем прибыла в Латвию из Испании с целью дальнейшей реализации.

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Мужчину задержали на шоссе Рига-Сигулда-граница Эстонии 13 мая. В грузе с продуктами (чипсами) была обнаружена марихуана, всего пять килограммов. В ходе обыска по месту жительства мужчины и в гараже было найдено и изъято еще 11 килограммов марихуаны.

По имеющейся информации, мужчина 1976 г.р. длительное время занимался контрабандой наркотиков из Испании, пряча их между легальными товарами. Подозреваемому грозит от пяти до 15 лет тюрьмы. Полиция продолжает расследование, устанавливая круг лиц, которые, возможно, также причастны к совершению этого преступления.

В свою очередь, в микрорайоне Плявниеки 12 мая за продажу кокаина был задержан мужчина 1986 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения полиции. У него было обнаружено 50 граммов кокаина, а при обыске дома - 50 000 евро наличными, которые, скорее всего, были получены за продажу наркотиков. Конфискован также автомобиль стоимостью 20 000 евро. Мужчина арестован.

Также была получена информация о возможной торговле наркотиками от жителей Иманты. Для того, чтобы можно было оперативно попасть внутрь квартиры и не допустить уничтожения улик, были задействованы бойцы спецподразделения Omega. В квартире была задержана женщина 1966 г.р. и мужчина 2000 г.р. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 30 граммов кокаина, 160 граммов амфетамина, 30 граммов марихуаны и 2600 евро наличными. Оба задержанных арестованы.

По случаям в Плявниеках и Иманте начаты уголовные процессы - за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ в крупных размерах. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до 15 лет.