Полиция обнаружила две плантации марихуаны: задержаны подозреваемые

Сотрудники Видземского регионального управления полиции (Мадонский участок) ликвидировали две плантации марихуаны в Мадоне и окрестностях. В рамках расследования задержаны трое подозреваемых.

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По данным пресс-центра ВРУП, 7 июля в рамках уголовного процесса были проведены обыски в Мадоне и волости Вестиенас. Полиция изъяла 15 кустов марихуаны, 110 граммов частично сушеной марихуаны, а также 7,57 сушеной марихуаны. Кроме того, по одному из адресов были изъяты 14 высушенных растений, состав и количество которых будут уточнены при экспертизе. По подозрению в преступлении задержан один человек.

Уже на следующий день при обыске по еще одному адресу полиция нашла и изъяла подготовленную к реализации марихуану. Всего изъято 58,44 грамма. В ходе следствия задержаны двое подозреваемых. Следствие продолжается.