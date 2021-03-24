Полиция обнаружила украинцев, нарушивших ограничения на въезд в Эстонию: иностранцы прибыли из Латвии
Foto: DELFI.ee

В ходе проверки эстонская полиция обнаружила в Пярнуском уезде иностранцев, которые нарушили ограничения на пересечение границы, установленные для предотвращения распространения вируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конце прошлой недели патруль проверил в поселке Выйсте Пярнуского уезда транспортное средство с украинскими регистрационными номерами, в котором находилось восемь пассажиров, граждан Украины. По их словам, они приехали в Эстонию на работу.

"При проверке выяснилось, что у троих из них нет ни конкретного работодателя, ни регистрации краткосрочной работы", — сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

Троим иностранцам, у которых не было права на въезд в Эстонию, разъяснили действующие ограничения, закончили досрочно действие их безвизового нахождения в Эстонии, и эти зарубежные граждане поехали назад домой.

Петерс напомнил, что из-за распространения коронавируса действуют ограничения на въезд в Эстонию из зарубежных стран.

„Сейчас из зарубежных государств в Эстонию можно приезжать, как правило, на учебу или на работу. Но если человек приезжает на работу, то у него при въезде в Эстонию уже должно быть конкретное место работы и работодатель", — пояснил капитан полиции.

По словам Петерса, для предотвращения распространения коронавируса полиция проверяет соблюдениe действующих ограничений при пересечении государственной границы в ходе обычной работы.

„Если иностранец желает сейчас приехать в Эстонию, то до приезда надо уяснить для себя все действующие правила и убедиться, что его уже ждет конкретная работа и есть все необходимые разрешения. Если кто-то приезжает попытать счастья и надеется найти работу на месте, это может закончиться тем, что человек потеряет возможность работать за границей на годы", — сказал он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

5

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Объявления

Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
168 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
181 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
113 305€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
120 500€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
119 460€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
62 510€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
212 100€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
165 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
138 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
56 718€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
106 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
121 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
100 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
174 780€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
89 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 400€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
190 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
154 900€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
63 125€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
125 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
110 200€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
161 100€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
155 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
90 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
92 600€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
141 200€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
62 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
67 200€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
82 200€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
145 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
116 550€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
121 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
199 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
73 260€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
116 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
219 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
123 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
122 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
128 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
122 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
170 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
83 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
81 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
37 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
64 300€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
81 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€