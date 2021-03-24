Полиция обнаружила украинцев, нарушивших ограничения на въезд в Эстонию: иностранцы прибыли из Латвии

В ходе проверки эстонская полиция обнаружила в Пярнуском уезде иностранцев, которые нарушили ограничения на пересечение границы, установленные для предотвращения распространения вируса.

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В конце прошлой недели патруль проверил в поселке Выйсте Пярнуского уезда транспортное средство с украинскими регистрационными номерами, в котором находилось восемь пассажиров, граждан Украины. По их словам, они приехали в Эстонию на работу.

"При проверке выяснилось, что у троих из них нет ни конкретного работодателя, ни регистрации краткосрочной работы", — сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

Троим иностранцам, у которых не было права на въезд в Эстонию, разъяснили действующие ограничения, закончили досрочно действие их безвизового нахождения в Эстонии, и эти зарубежные граждане поехали назад домой.

Петерс напомнил, что из-за распространения коронавируса действуют ограничения на въезд в Эстонию из зарубежных стран.

„Сейчас из зарубежных государств в Эстонию можно приезжать, как правило, на учебу или на работу. Но если человек приезжает на работу, то у него при въезде в Эстонию уже должно быть конкретное место работы и работодатель", — пояснил капитан полиции.

По словам Петерса, для предотвращения распространения коронавируса полиция проверяет соблюдениe действующих ограничений при пересечении государственной границы в ходе обычной работы.

„Если иностранец желает сейчас приехать в Эстонию, то до приезда надо уяснить для себя все действующие правила и убедиться, что его уже ждет конкретная работа и есть все необходимые разрешения. Если кто-то приезжает попытать счастья и надеется найти работу на месте, это может закончиться тем, что человек потеряет возможность работать за границей на годы", — сказал он.