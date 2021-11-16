Полиция обнаружила в грузовике полмиллиона контрабандных сигарет

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), сотрудники регионального Бюро уголовной полиции во время проверки грузового автомобиля обнаружили 500 000 сигарет Winston без латвийских акцизных марок.
Как отмечают в ЗРУП, обыск проводился в рамках начатого ранее уголовного процесса. Также полиция задержала мужчину 1976 г. р., ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.