Полиция обнаружила в грузовике полмиллиона контрабандных сигарет
Foto: Reuters/Scanpix

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), сотрудники регионального Бюро уголовной полиции во время проверки грузового автомобиля обнаружили 500 000 сигарет Winston без латвийских акцизных марок.

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Как отмечают в ЗРУП, обыск проводился в рамках начатого ранее уголовного процесса. Также полиция задержала мужчину 1976 г. р., ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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