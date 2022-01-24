Полиция оштрафовала семерых футболистов за парковку в неразрешенном месте
Foto: aculiecinieks

В минувшую субботу семеро игроков футбольного клуба Liepāja получили штрафы за неправильную парковку: спортсмены оставили свои автомобили в неразрешенном месте, напротив ворот лиепайского стадиона "Даугава".

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Как отмечает Kurzemes Vārds, руководство клуба ранее уже неоднократно проводило беседы с игроками с просьбой парковать свои машины на ул. Лиепу, а не в Приморском парке.

"Мы уже ранее разговаривали с игроками и говорили им, что машины нужно оставлять на ул. Лиепу, где это разрешено, и это близко к стадиону", — указал менеджер ФК Liepāja Давидс Янсонс, добавив, что, возможно, выписанные полицией штрафы послужат хорошим уроком футболистам.

Глава Лиепайской муниципальной полиции сообщил, что всего выписаны штрфы семерым автовладельцам. Каждый из них оштрафован на 40 евро.

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