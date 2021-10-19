Полиция остановила автомобиль с членами ОПГ и изъяла более 1 кг амфетамина
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 14 октября сотрудники Криминальной полиции в ходе оперативных мероприятий задержали в Ливаны двух мужчин и изъяли у них наркотики.

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Как отмечают в полиции, задержание мужчин 1983 и 1992 г.р. было проведено в тот момент, когда они направлялись из Риги в Даугавпилс. Всего у них изъяли 1000 амфетамина, 5 таблеток Subotex, а также другие запрещенные вещества.

Полиция установила, что наркотики предназначались для распространения на территории Даугавпилса. Изъятые наркотические и психотропные вещества отправлены на экспертизу.

Также в полиции подчеркнули, что задержанные являются членами организованной преступной группы, ранее уже попадавшие в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.

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rus.DELFI.lv

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Даугавпилс Ливаны
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