Полиция озабочена паузой в работе фоторадаров: с начала года они зафиксировали уже 124 000 нарушений
Foto: DELFI

За шесть месяцев этого года фоторадарами зафиксировано 124 000 нарушений, что больше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщает LSM.lv

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Госполиция подчеркивает, что фоторадары и другое дополнительное оборудование не только спасают жизни, но и позволяют полиции направить человеческие ресурсы на выполнение других обязанностей в условиях нехватки кадров. При этом правоохранители рассчитывают, что стационарные радары могут какое-то время не работать из-за смены их оператора.

Также ведется подготовка к введению с конца текущего года радаров по контролю средней скорости. Фоторадары ежегодно спасают от 30 до 50 жизней, заявили в Госполиции. Как известно, компания по обслуживанию стационарных радаров ООО Jarva объявила в середине июля о расторжении договора с Дирекцией безопасности дорожного движения (ДБДД), обосновав это быстро растущими затратами. При этом член правления ДБДД Айварс Аксенокс указал, что фоторадары не будут выключены.

Увеличение оплаты на 48%, которое запросили в Jarva, несоразмерно, отметил Аксенокс. Среди затрат на управление фоторадарами 40% составляет стоимость лицензии на работу с фоторадарами, 33% — верификация фоторадаров, и 27% — хозяйственные расходы на содержание фоторадаров.

Подорожание может произойти только в последней позиции, но затраты на бензин могут составлять около 1% от всех затрат, так как большая часть проблем с фоторадарами разрешается удаленно.

На данный момент Дирекция ищет по конкурсу нового оператора, который мог бы приступить к работе с 24 августа.

ДБДД обязалась обеспечить бесперебойную работу радаров, однако Госполиция предполагает, что в этом процессе могут быть задержки. Тем временем Latvijas valsts ceļi совместно с ДБДД продолжает внедрение радаров по контролю средней скорости.

Финансирование на это было выделено еще в прошлом году, но оказалось, что нужны специальные правила Кабинета министров. Теперь они приняты, и закупка оборудования наконец идет полным ходом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант