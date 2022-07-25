Полиция озабочена паузой в работе фоторадаров: с начала года они зафиксировали уже 124 000 нарушений

За шесть месяцев этого года фоторадарами зафиксировано 124 000 нарушений, что больше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщает LSM.lv
Госполиция подчеркивает, что фоторадары и другое дополнительное оборудование не только спасают жизни, но и позволяют полиции направить человеческие ресурсы на выполнение других обязанностей в условиях нехватки кадров. При этом правоохранители рассчитывают, что стационарные радары могут какое-то время не работать из-за смены их оператора.
Также ведется подготовка к введению с конца текущего года радаров по контролю средней скорости. Фоторадары ежегодно спасают от 30 до 50 жизней, заявили в Госполиции. Как известно, компания по обслуживанию стационарных радаров ООО Jarva объявила в середине июля о расторжении договора с Дирекцией безопасности дорожного движения (ДБДД), обосновав это быстро растущими затратами. При этом член правления ДБДД Айварс Аксенокс указал, что фоторадары не будут выключены.
Увеличение оплаты на 48%, которое запросили в Jarva, несоразмерно, отметил Аксенокс. Среди затрат на управление фоторадарами 40% составляет стоимость лицензии на работу с фоторадарами, 33% — верификация фоторадаров, и 27% — хозяйственные расходы на содержание фоторадаров.
Подорожание может произойти только в последней позиции, но затраты на бензин могут составлять около 1% от всех затрат, так как большая часть проблем с фоторадарами разрешается удаленно.
На данный момент Дирекция ищет по конкурсу нового оператора, который мог бы приступить к работе с 24 августа.
ДБДД обязалась обеспечить бесперебойную работу радаров, однако Госполиция предполагает, что в этом процессе могут быть задержки. Тем временем Latvijas valsts ceļi совместно с ДБДД продолжает внедрение радаров по контролю средней скорости.
Финансирование на это было выделено еще в прошлом году, но оказалось, что нужны специальные правила Кабинета министров. Теперь они приняты, и закупка оборудования наконец идет полным ходом.