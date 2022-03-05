Полиция по горячим следам задержала мужчину, попавшего в квартиру через балкон
Foto: Pixabay/mohamed Hassan

В Тукумсе сотрудники правопорядка по горячим следам задержали мужчину, который пробрался в квартиру через балкон.

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2 марта Государственная полиция Тукумского участка Земгальского районного управления получила информацию о том, что какой-то человек через балкон проник в квартиру на втором этаже. Прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснив обстоятельства происшествия, полиция возбудила уголовное дело, а 4 марта судом было принято решение о временной защите проживающей по указанному адресу женщины от насилия.

2 марта около 19:20 в Тукумсе на улице Смилшу соседи по дому заметили, что мужчина разбил оконное стекло на балконе второго этажа и проник в квартиру. Жители сразу сообщили в полицию о подозрительном мужчине. Госполиция, и муниципальная полиция отправились по адресу. Поскольку мужчина не подчинялся требованиям полиции открыть дверь, на подмогу была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. Полицейские проникли в квартиру через балкон по металлической лестнице. Мужчина заявил, что взял телевизор. При этом он оказал сопротивление и был задержан.

В ходе проверки было установлено, что мужчина (1995 года рождения) находится в состоянии алкогольного опьянения 2,52 промилле. Вскоре на место происшествия прибыла женщина, проживающая по указанному адресу. По ее словам, ранее она разорвала отношения с этим мужчиной, отдала все его имущество и заменила замок на входной двери квартиры, опасаясь за собственную безопасность.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Предполагаемый виновник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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