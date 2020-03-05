Полиция предупреждает: в Латвии активизировались мошенники — "финансовые специалисты"

С начала этого года Видземское региональное управление полиции (ВРУП) получило несколько заявлений от жителей, пострадавших от рук телефонных мошенников, выдающих себя за финансовых специалистов. Злоумышленники предлагают вкладывать деньги в виртуальные платформы, получая таким образом легкую прибыль, однако затем пропадают вместе со средствами клиентов.

Как отмечают в ВРУП, потенциальный клиент получает звонок с неизвестного телефона, собеседник представляется либо финансовым брокером, либо финансовым специалистом, после чего начинает предлагать инвестировать средства в различные виртуальные платформы, обещая таким образом быструю прибыль. После многократных звонков некоторые жители соглашаются стать инвесторами. После этого "брокер" подробно описывает, как будут проводиться транзакции, сообщая, что уже создан специальный веб-сайт, на котором будут отображаться как транзакции клиента, так и уже вложенные деньги и полученная прибыль.

Доверчивые инвесторы переводят деньги, после этого их вводят в заблуждение, предоставляя ссылку на сайт, где якобы отображаются их инвестициию. Затем "брокеры" звонят и требуют стабильного увеличения вложенных средств, обещая высокие процентные ставки, но когда инвесторы хотят забрать свои деньги, это уже невозможно, поскольку поставщики услуг больше не доступны.

Государственная полиция настоятельно призывает граждан не поддаваться на уговоры сомнительных компаний, якобы связанных с инвестиционными услугами, и не переводить средства на их счета.

Госполиция также призывает граждан проявлять должную осмотрительность в финансовых операциях, защищать свои платежные карты, интернет-банк и другие средства авторизации платежей от доступа к ним других лиц, а также избегать платформ неизвестного происхождения.