Полиция пришла в адвокатское бюро Ребенока

Полиция прибыла в бюро убитого адвоката Павела Ребенока Rebenoks & Vilders и проверила документы, связанные с деятельностью адвоката, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Партнер Ребенока Янис Вилдерс не смог подтвердить агентству LETA информацию об обыске в бюро. "Не хочу анализировать расследование как таковое", — сказал юрист. Другой коллега Ребенока, юрист Мартиньш Криекис подтвердил, что полиция побывала в бюро и проверила документы.

"Это было очень корректным процессуальным действием в бюро. Проверены все документы. Рутинная работа", — сказал Криекис.

Государственная полиция отказалась комментировать следственные действия.

Как уже сообщалось, 20 сентября адвокат Павелс Ребенокс был убит в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландинс.