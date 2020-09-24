Полиция пришла в адвокатское бюро Ребенока

Полиция прибыла в бюро убитого адвоката Павела Ребенока Rebenoks & Vilders и проверила документы, связанные с деятельностью адвоката, сообщает LETA.
Партнер Ребенока Янис Вилдерс не смог подтвердить агентству LETA информацию об обыске в бюро. "Не хочу анализировать расследование как таковое", — сказал юрист. Другой коллега Ребенока, юрист Мартиньш Криекис подтвердил, что полиция побывала в бюро и проверила документы.
"Это было очень корректным процессуальным действием в бюро. Проверены все документы. Рутинная работа", — сказал Криекис.
Государственная полиция отказалась комментировать следственные действия.
Как уже сообщалось, 20 сентября адвокат Павелс Ребенокс был убит в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландинс.