Полиция призывает проявить ответственность и не ходить к памятнику Освободителям 9 мая
Foto: LETA

Государственная полиция напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сейчас запрещены какие-либо публичные мероприятия. Полиция призывает жителей проявить ответственность, соблюдать установленные в стране меры безопасности и ограничения и не ходить в воскресенье, 9 мая в Парк победы в Риге.

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И хотя возложить цветы в частном порядке не запрещено, все же учитывая эпидемиологическую ситуацию и риски ее ухудшения, находиться возле памятника будет запрещено. Также нужно считаться с тем, что доступ к памятнику будет ограничен. Вокруг будут установлены барьеры, помогающие контролировать движение.

Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправления и другими службами по заранее разработанному плану будут осуществлять контроль как в окрестностях парка Победы, так и в других общественных местах по всей Латвии. На нарушителей общественного порядка и эпидемиологических ограничений будут составлены административные протоколы и наложены штрафы: для физических лиц от 10 до 2000 евро, для юридических - от 140 до 5000 евро.

Также полиция напоминает, что использование тоталитарной символики в общественных местах запрещено.

Учитывая ограничения движения в окрестностях Парка Победы 9 мая, водителей призывают выбирать другие маршруты.

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