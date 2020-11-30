Полиция продолжает поиски мужчины, подозреваемого в преступлениях
Foto: Valsts policija

Госполиция продолжает активные поиски Гвидо Гранаускиса, который подозревается в совершении нескольких тяжких и менее тяжких преступлений и в отношении которого в рамках уголовного процесса применена мера пресечения — арест.

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В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что мужчина подозревается в совершении преступлений имущественного характера.

Напомним, Гранауским был объявлен в розыск Салдусским участком полиции в минувшую пятницу. Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам 63802300 или 110.

В том случае, если вы заметили этого человека, ни в коем случае не стоит к нему приближаться и пытаться задержать собственными силами.

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rus.DELFI.lv

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