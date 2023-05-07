Полиция прокомментировала пятничный инцидент с подростками с ножами в Иманте

Государственная полиция прокомментировала инцидент с подростками в рижском микрорайоне Иманта, который случился вечером 5 мая.

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В пятницу, 5 мая, в 19:32 в Госполицию поступил звонок от жителя Иманты, который сообщил, что на школьном стадионе находятся несколько подростков с ножами. На место происшествия, с учетом характера события и возможной опасности, оперативно выехал экипаж Госполиции батальона особого назначения.

Через несколько минут в полицию поступил звонок от женщины. Она сказала, что около ее квартиры укрылись юноши, которых преследовали другие юноши с ножами.

Две бригады полиции были отправлены в два места одновременно. Спустя 10 минут батальон специального назначения уже был в районе школы, а позже в лесном массиве бойцы занялись поисками подростков. Кроме того, экипаж муниципальной полиции Риги выехал по месту жительства позвонившей женщины, прибыв туда в течение 40 минут.

"Мы можем подтвердить, что в это время от женщины поступил еще один звонок о том, что произошло дальше, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Дежурный Госполиции в 19.52 снова связался с женщиной.Он сообщил ей, что бригада полиции уже едет к ее дому, и уточнил некоторые подробности происшествия и причастных к нему лиц", - сообщает Госполиция.

Приехав на квартиру женщины, ее расспросили, после чего сотрудники правоохранительных органов вместе с подростками покинули место происшествия. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж полиции прибыл на место событий в лесной массив Иманта, куда ранее уже был отправлен экипаж батальона особого назначения.

Между тем в лесу отец пострадавшего юноши сумел задержать одного из возможных нападавших до приезда полиции.

Позже полиция установила почти всех причастных к инициденту. Ими оказались подростки 13 лет.

"На данный момент мы работаем с подростками и их родителями, объясняя им ответственность каждого вовлеченного лица. Учитывая, что подросткам еще нет 14 лет, согласно закону, они не несут уголовной ответственности", - отмечает полиция.

По факту инцидента 5 мая было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц, сопряженное с причинением потерпевшему телесных повреждений. Назначена экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений".

По информации полиции, конфликт возник из-за того, что у подростков ранее имелись взаимные разногласия, а инцидент носит личный характер. Факты, доступные полиции, не указывают на то, что группа молодых людей угрожает другим жителям Иманты.

"На данный момент, изначально оценивая реакцию и действия сотрудников полиции, нет

видимых нарушений. Чтобы убедиться, что все сделано профессионально и надлежащим образом, полиция начала проверку. Ведется активная и тщательная работа по расследованию этого дела, выясняются обстоятельства и роль всех причастных, а также причины действий подростков", сообщает Госполиция.

Полиция призывает родителей более внимательно сделать за своими детьми и обращать внимание на их поведение как в повседневной жизни, так и в интернет-среде, в том числе в сотрудничестве с учебными заведениями.

Государственная полиция также призывает общественность и представителей СМИ не нагнетать обстановку.

"Обществу надо задуматься о поведении и причинах насилия, в том числе среди несовершеннолетних. Надо добиваться снижения насилия в обществе", отмечает полиция.