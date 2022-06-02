Полиция просит отозваться клиентов, пострадавших от действий турфимы Ceļojumzinis

Госполиция просит отозваться клиентов туристического агентства Ceļojumzinis, пострадавших от противоправных действий компании.

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По сообщению Госполиции, турфирма заключала договоры об оказании туристических услуг, получая за это авансовые платежи, однако позже рейсы были отменены из-за пандемии Covid-19, а деньги не возвращены.

Как отмечают в полиции, от действий турфимы могли пострадать многие жители Латвии, поэтому всех пострадавших просят обращаться в правоохранительные органы.

Заявления можно подавать по почте на имя 3-го отдела 3-го бюро Рижского регионального управления полиции (ул. Гауяс 15, Рига, LV-1026), а также отправлять по электронной почте: kanc.krpp@riga.vp.gov.lv.

Чтобы обеспечть эффективное расследование, полиция призывает заявителей детально описать обстоятельства, при которых был заключен оговор с турфирмой, когда был передан аванс за поезду и в каком объеме, когда была запланирована поездка, когда сообщили, что поездка не состоится и по каким причинам и т. д. К заявлению полиция просит приложить копии документов.