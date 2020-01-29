Полиция просит отозваться свидетелей аварии на Елгавской окружной дороге

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 27 января, в 17.25 перед мостом через Лиелупе в волости Яунсвирлаукас (43-й км дороги Рига — Елгава — граница Литвы). В это время там столкнулись тягач Mercedes Benz Actros и Toyota Corolla.

Как отмечают в полиции, в результате аварии пострадали два человека, которых с места происшествия доставили в больницу.

Очевидцев ДТП просят обращаться в полицию по телефонам: 63004266, 20293421, 110.