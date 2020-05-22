Полиция просит отозваться свидетелей ДТП возле Кримулды, в котором погиб человек

Утром 14 мая в Кримулдском крае произошла авария, в которой погиб водитель грузовика. Полиция просит отозваться свидетелей.

Несчастный случай произошел в 10:10 на 23-м километре дороги Инчукалнс-Валмиера. Грузовик Scania съехал с проезжей части и перевернулся. От полученных травм водитель скончался.

Полиция призывает отозваться свидителей аварии — тех, кто проезжал мимо в тот момент и что-то видел либо имеет записи с видеорегистратора. Информацию, которая требуется для расследования дела, можно сообщить по телефонам 67086976, 26309921 и 110.