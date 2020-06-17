Полиция провела 33 обыска из-за возможного мошенничества при закупке ИТ-услуг для Минздрава

Во вторник Государственная полиция провела 33 обыска на нескольких предприятиях, оказывающих ИT-услуги, и по месту жительства их представителей. Обыски проводились в рамках уголовного дела о возможном мошенничестве, в результате которого Министерство здравоохранения и другие государственные учреждения получили несоответствующее программное обеспечение.

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Обыски были проведены в разных городах Латвии. Согласно уголовному процессу, который был начат 30 сентября 2019 года, Министерство здравоохранения и другие государственные учреждения, возможно, получили несоответствующее программное обеспечение под названием Owitech, в результате чего государству был причине ущерб как минимум на 204 458 евро. Точный размер убытков уточняется.

В ходе процессуальных действий были изъяты документы и большое количество носителей данных. Уголовный процесс начат против пяти лиц.

Уголовный процесс был возбужден по заявлению Министерства здравоохранения. В октябре прошлого года об этом в Twitter сообщила министр здравоохранения Илзе Винкеле.

Как сообщалось, ранее Минздрав обратился в Госполицию с заявлением о том, что в двух закупках ИТ-услуг наблюдаются признаки мошенничества. В свою очередь информация о предположительных нарушениях конкуренции в ходе этих закупок передана Совету по конкуренции. Минздрав продолжает переписку с поставщиками услуг, чтобы договориться о возврате финансирования, а также не исключает обращения в суд.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в двух недавних закупках Министерства здравоохранения, связанных с ИТ, наблюдаются "серьезная политическая интервенция" и признаки мошенничества.

По ее словам, еще до утверждения нового правительства из многих источников она получила информацию о том, что у Минздрава есть одна особенность - проекты в сфере ИТ политизированы, и управляет ими политическое бюро министра. Речь идет о недавних проектах, один из которых еще не завершился. Первый проект связан с разработкой базы данных для системы "двух корзин" услуг здравоохранения, на что государство выделило 1,85 млн евро, второй проект связан с централизацией ИТ-систем Минздрава и стоит 3,5 млн евро.

Винькеле рассказала, что по ее поручению проведены проверки обоих проектов, и возникли подозрения, что куплены другие и значительно более дорогие лицензированные программы. В отношении проекта базы данных эксперты сомневаются в необходимости расходов на покупку оборудования в размере 315 тыс. евро, а во втором проекте констатированы сомнительные сделки на сумму почти 600 тыс. евро. Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретных коммерсантов.

Министр поручила проанализировать и пересмотреть закупочную политику Минздрава, рассмотреть также возможность расторжения договоров и требования денег с поставщиков.

Результаты проверок будут обсуждаться с Министерством охраны среды и регионального развития, Государственным агентством развития регионов и Советом по конкуренции, потому что Винькеле подозревает, что сомнительные закупки могли быть и в других сферах.