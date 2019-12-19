Полиция проверяет деятельность “Первой евангелисткой общины Иисуса”, замешанной в смерти матери и младенца

Полиция начала ведомственную проверку о работе “Первой евангелисткой общины Иисуса” и возможных нарушениях закона, сообщает газета Latvijas avīze. Членов этой общины судят за смерть матери и ребёнка во время родов - они оставили женщину и младенца без медицинской помощи.

Генеральная прокуратура газете сообщила, что суд может остановить работу религиозной организации на основании предложения генпрокурора. На данный момент ведомство проинформировало правоохранительные органы о деятельности организации. По неофициальным данным, информация была передана и в Службу государственной безопасности, но там воздерживаются от комментариев.

Исполняющая обязанности начальника Инспекции по защите прав детей Валентина Горбунова сказала, что до новости о трагических домашних родах, в инспекцию не поступало сообщений о детях, чьи родители состоят в общине. Однако, после публикаций инспекция попросила Сиротский суд Елгавского края собрать информацию об этих детях.

“Выяснилось, что большинство детей учатся хорошо и очень хорошо. Были констатированы необоснованные прогулы в те дни, когда занятия проходили вне класса, например, в лесу, в музеях или ещё где-нибудь, когда проходят неформальные мероприятия, например, класс жарит сосиски у костра”, - рассказала Горбунова.

Инспекция узнала, что родители не хотят пускать детей на такие мероприятия, опасаясь негативного отношения к их детям. А также родители не пускают детей на школьные мероприятия, приуроченные к Рождеству, дню Мартиньша и другим праздникам. Семьи нехотя отпускали детей участвовать в олимпиадах. Горбунова указала, что это всё является нарушением прав детей и у этих действий могут быть серьёзные последствия.

Адвокат Саулведис Варпиньш указал, что в уголовном законе есть статья за организацию религиозной группы, чья деятельность связана с вредом общественной безопасности и порядку, здоровью человека и законным интересам человека. По его мнению, той информации, что прозвучала в СМИ достаточно, чтобы полиция начала расследование под надзором прокуратуры.

“Надо прекратить эту бессмыслицу, пока не произошла новая трагедия”, - заявил адвокат. Он считает, что собрать доказательства о незаконных действиях лидеров общины возможно.