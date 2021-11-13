Полиция проверяет информацию о поддельном ковид-сертификате у скончавшейся в Тукумсе учительницы
Foto: DELFI

Государственная полиция проверяет информацию о возможном наличии поддельного ковид-сертификата у скончавшейся в Тукумсе учительницы, сообщает LETA.

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Директор Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича сообщила агентству, что полиция запросила у больницы информацию о пациентке. По словам директора, скончавшаяся от Covid-19 учительница призналась, что её ковид-сертификат является подделкой.

Других случаев, где возникли бы подозрения в использовании поддельного сертификата, в больнице не было, сообщила Рабкевича.

В полиции агентству LETA сообщили, что проверяют информацию о смерти пациентки, однако представители ведомства воздержались от подробных комментариев.

Как уже сообщалось, Сейм на этой неделе утвердил поправки к Уголовному закону, согласно которым за использование поддельного ковид-сертификата грозит уголовная ответственность. Если человек сам добровольно заявит о наличии поддельного сертификата и будет содействовать расследованию, то его могут освободить от наказания.

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