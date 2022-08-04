Полиция проверяла случайных людей в районе автовокзала – семеро из них оказались в розыске

В рамках мер по борьбе с уличной преступностью полиция задержала семерых разыскиваемых в районе Центрального вокзала и Рижского автовокзала. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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В течение восьми часов полиция проверила 138 человек в районе Рижской центральной станции и Рижского автовокзала. Полиция констатировала, что семеро из них находятся в розыске, среди которых трое – в международном розыске – эти лица разыскивались подразделением немецкой полиции, которое занимается мошенничеством и подделкой документов.

Этих троих людей сотрудники полиции доставили в полицейский участок, где выяснили необходимую информацию, чтобы передать ее немецким коллегам.

Еще три человека были задержаны с целью выяснить необходимую информацию о ранее совершенных преступлениях – о кражах и порче имущества.

Еще одного мужчину задержали в связи с уклонением от меры пресечения - ареста, наложенного на него в рамках уголовного производства за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Этого человека доставили в изолятор временного содержания.

В целях борьбы с уличной преступностью Государственная полиция продолжит проводить превентивные мероприятия такого рода в различных микрорайонах Риги.