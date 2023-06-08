Полиция раскрыла случаи сексуального насилия против маленьких детей; подозреваемые — пенсионеры старше 80 лет

По информации Госполиции, 19 мая сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона направили для начала уголовного преследования материалы двух не связанных между собой процессов о сексуальном насилии в отношении малолетних лиц. Младшей из жертв было в тот момент всего 4 года.

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В рамках расследования первого случая полиция занималась раскрытием преступления, которое было совершено более, чем 20 лет назад, второй случай произошел около шести лет назад. К обоим подозреваемым — мужчинам в возрасте 80 лет — применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

30 июля 2022 года в Госполиция возбудила уголовное дело по заявлению одной из потерпевших. Написать заявление в полицию ее побудил психолог, к которому потерпевшая обратилась в связи с психологическими проблемами, возникшими в связи с пережитым в детстве сексуальным насилием.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили лицо, совершившее сексуальное преступление в отношении заявительницы. Мужчина 1940 года рождения подозревается в нескольких преступлениях, а именно в сексуальных отношениях с 14-летней девушкой, имевших место в 1992 году, а также в развратных действиях с тремя несовершеннолетними, имевших место несколько раз в период с 1993 по 1999 год.

Одна из жертв неоднократно подвергалась изнасилованию со стороны мужчины в период с 1993 по 1997 год. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны четыре человека, самому младшему из которых на момент совершения преступления было всего четыре года. Все жертвы были внучками жены подозреваемого.

После оценки обстоятельств, доказанных в ходе уголовного производства, Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь подозреваемого к уголовной ответственности в соответствии с законом, действовавшим на момент совершения уголовных правонарушений, а именно в соответствии с ч. 4 ст. часть статьи 121 Уголовного кодекса Латвии (в редакции от 11 февраля 1998 года) (изнасилование несовершеннолетней), ст. 122 (половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 123 (совершение развратных действий с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

"Этот случай доказывает, что такие старые преступления можно расследовать и раскрывать. Очень важно, чтобы люди, подвергшиеся сексуальному насилию, даже если оно имело место в прошлом, не молчали и сообщали бы об этом. Поэтому мы призываем вас не бояться и обращаться за помощью в полицию", — заявила заместитель начальника 1-го бюро 3-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона Мария Солдатова.

В свою очередь, второй уголовный процесс был начат 2 декабря 2022 года на основании заявления психолога, который, оказывая психологические услуги пострадавшей девушке, узнал о сексуальном насилии над девочкой со стороны сожителя ее матери.

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В ходе расследования полиция установила личность подозреваемого, который совершал действия сексуального характера для удовлетворения полового влечения с несовершеннолетней в период с 2017 по 2020 годы. Также в 2019 году предполагаемый преступник производил материалы порнографического характера с участием девочки и хранил порнографические материалы, содержащие детскую порнографию. Отметим, что на момент совершения преступления потерпевшей было всего шесть лет.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме подозреваемого и изъяли портативный компьютер. В нем было обнаружено 383 файла с детской порнографией, в которых фигурирует указанное несовершеннолетнее лицо. Также у подозреваемого был изъят мобильный телефон, в котором также нашли 73 файла жертвы, содержащей детскую порнографию.

После оценки доказанных в уголовном производстве обстоятельств полиция направила материалы уголовного процесса для возбуждения уголовного дела по части четвертой статьи 160 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), части второй статьи 166 ( хранение порнографических материалов, содержащих детскую порнографию) и части четвертой статьи 66 (вовлечение лица, не достигшего 16-летнего возраста, к изготовлению материалов порнографического характера) в отношении задержанного мужчины 1942 года рождения.