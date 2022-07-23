Полиция расследует, кто сломал тренажеры под открытым небом

Государственная полиция решила возбудить уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества в связи с причинением ущерба тренажерному комплексу под открытым небом в Талси. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.

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В Facebook-аккаунте социальной сети Талсинского края сообщается, что инцидент возле спортивного зала в Талси случился в четверг, 21 июля. Неизвестными были повреждены несколько тренажеров.

Самоуправление Талсинского края обратилось в Госполицию для установления виновных, а пока тренажерный зал под открытым небом закрыт для посетителей.

Происшествие зафиксировано на камеры видеонаблюдения, все материалы переданы в Госполицию для оценки, сообщает самоуправление Талсинского края. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента и уточняет причиненный ущерб.