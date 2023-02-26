Полиция расследует появление гвоздик около подбитого российского танка
Foto: LETA

24 февраля, в годовщину войны России против Украины, перед посольством России собралось несколько сотен человек, чтобы посмотреть на российский танк Т-72Б, уничтоженный ВСУ. На ограждениe около танка кто-то положил красные гвоздики, Государственная полиция начала ведомственное расследование инцидента.

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Как сообщается в посте Госполиции в соцсети Twitter, гвоздик, которые ранее находились на ограждении, теперь больше нет - их убрали.

24 февараля несколько десятков человек пришли с плакатами к посольству России в Риге, чтобы выразить свою поддержку Украине. Около Дома Конгрессов в парке Кронвалда участники акции изготавливали свечи для украинской армии.

Некоторые фотографировались возле подбитого в Украине российского танка, который недавно был доставлен в Латвию. Несколько человек скандировали "Слава Украине! Слава героям!". Около посольства Украины люди зажигали свечи и возлaгали цветы.

24 февраля исполнился год со дня вторжения России в Украину. По всей Латвии в эти выходные проходят различные акции в поддержку борьбы украинского народа за свою страну и памятные мероприятия.

25 февраля в Риге возле Дома конгрессов почти весь день проходил благотворительный концерт "За свободу Украины", а до его начала перед зданием Российского посольства прошла организованная противниками Кремля акция протеста против вторжения российских вооруженных сил в Украину.

В Даугавпилсе общество поддержки Украины и общество "Конгрес українців Латвії" провели в субботу шествие в поддержку Украины.

В Госполиции отмечают, что 24 и 25 февраля мероприятия по поддержке Украины прошли в Латвии без происшествий.

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