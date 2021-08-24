Полиция разлучила пьяную мать и младенца
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Полиция в Пардаугаве разлучила пьяную мать и младенца, сообщает передача Degpunktā. Ранее полицейским неоднократно приходилось выезжать по адресу проживания женщины.

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Женщину во время патрулирования окрестностей заметили работники Государственной полиции. Она гуляла с ребенком недалеко от ул. Валдекю 10, полицейские решили проводить её до дома. Была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. Пока врачи осматривали ребенка, полиция проверила концентрацию алкоголя в крови женщины. Алкометр показал 2,23 промилле.

Полиция приняла решение разлучить ребенка и мать, против женщины возбуждено административное дело. Ребенок доставлен в центр социального ухода, об этом проинформирована социальная служба и Сиротский суд.

Полиция пять раз получала вызовы по адресу проживания женщины. Происшествия были связаны с насилием в семье, а также с агрессивным и неадекватным поведением в состоянии алкогольного опьянения.

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rus.DELFI.lv

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