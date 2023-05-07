Полиция разыскала девочку, пропавшую в Риге два дня назад

Полиция разыскала пропавшую в Риге несовершеннолетнюю Саманту Залите, которая была объявлена в розыск днеем ранее.

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Рижский Земгальский участок полиции объявил в розыск Саманту Залите (2008 г.р.) после того, как девочка утром 5 мая вышла из своего дома на улице Озолу и не вернулась.

Спустя двое суток, 7 мая девочка была найдена. С девочкой все в порядке, сообщает полиция.

Между тем продолжаются поиски Юстине Рейникова (2016 г.р.), которя вечером 5 мая вышла из своего дома в Роговке (Наутренская волость Резекненского края) и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 124 см, светлые волосы до плеч. Была одета в короткую розовую куртку, белый джемпер, черные джинсы, черную матерчатую обувь. У девочки проблемы со здоровьем.

В поисках участвуют вертолёты пограничников и полицейские дроны, привлечены Земессардзе и добровольцы.

Полиция просит отозваться всех, кто видел девочку, и звонить по номеру 67006734 или 110. Также просят отозваться добровольцев, готовых участвовать в поисках.