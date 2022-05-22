Полиция разыскала пропавшего в Риге 12-летнего подростка

Земгальский участок Рижского отделения Государственной полиции разыскал Леонаса Степанова 2009 года рождения, который ранее был объявлен в розыск.

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12-летний подросток покинул место жительства в Риге, на улице Картупелю, 21 мая этого года около 18:30. Его местонахождение на утро 22 мая не было неизвестно.

Днем в воскресенье пресс-служба Госполиции сообщила, что мальчик найден, с ним все в порядке, он жив и здоров.