Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

Валмиерский участок полиции Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Алвиса Зидерманиса (1979 г.р.), который 22 мая в период с 22.00 до 23.20 вышел из своего дома в волости Ренцену, Ренцены, улица Лиепу, Валмиера и пропал.

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У мужчины имеются проблемы со здоровьем. Возможно, он не ориентируется во времени и пространстве.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, на брови — шрам. Был одет: в темно-серую куртку с белыми элементами, синие джинсы, на ногах - черная спортивная обувь.

Если вы видели этого человека или вам известно его местонахождение, просьба сообщить в полицию по номерам: 64201354 или 110.