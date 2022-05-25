Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину
Foto: Valsts policija

Валмиерский участок полиции Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Алвиса Зидерманиса (1979 г.р.), который 22 мая в период с 22.00 до 23.20 вышел из своего дома в волости Ренцену, Ренцены, улица Лиепу, Валмиера и пропал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У мужчины имеются проблемы со здоровьем. Возможно, он не ориентируется во времени и пространстве.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, на брови — шрам. Был одет: в темно-серую куртку с белыми элементами, синие джинсы, на ногах - черная спортивная обувь.

Если вы видели этого человека или вам известно его местонахождение, просьба сообщить в полицию по номерам: 64201354 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?