Полиция разыскивает ехавших на грузовике в Хельсинки мужчин

Государственная полиция разыскивает пропавших без вести Германа Плитника (1967 г.р.) и Виктора Плитника (1993 г.р.), которые 25 июня на желтом грузовике ехали в Хельсинки. В последний раз они выходили на связь по телефону 26 июня в 17.25. С тех пор связаться с ними невозможно, а также неизвестно их местонахождение.

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Приметы Германа: рост 1,75 см, среднего телосложения, черные волосы, на правой ладони небольшая татуировка, на правом веке родинка, сломан передний зуб.

Приметы Виктора: рост 1,78 см, спортивного телосложения, черные волосы, на правой ладони родинки, шрам над левым глазом. Был одет в черные спортивные шорты, на ногах - черная обувь.

Полиция прочит внимательно изучить фотографии и отозваться тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении данных мужчин. Звонить можно по номерам: 67086610 или 110.