Полиция разыскивает мужчину, он может быть в игровом зале

Государственная полиция разыскивает Александра Философова 1992 г.р., которого в последний раз видели 18 февраля около 15.00 часов. Возможно, он может находиться в игровых залах, расположенных в Агенскалнсе и центре Риги.

Приметы мужчины: рост 192 см, плотного телосложения, короткие волосы, борода. Имеются проблемы со здоровьем.

Был одет в синие джинсы, черную кофту с капюшоном, черную шапку, на ногах - серая спортивная обувь.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Александра Философова, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67085984, 110 или в ближайший участок.