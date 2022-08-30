Полиция разыскивает не заплатившего за 46 литров топлива мужчину

По подозрению в краже топлива на автозаправке Государственная полиция разыскивает изображенного на фотографиях мужчину.

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В понедельник, 22 августа в Айзкраукле на автозаправке некий мужчина на темно-синем автомобиле Volkswagen залил в бак 46,32 литра топлива и, не заплатив за него, уехал. АЗС причинен ущерб в размере 85,93 евро.

Начат уголовный процесс, проводится расследование.

Полиция призывает внимательно изучить фотографии. Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба звонить в полицию по номерам: 26896168 или 65102513.