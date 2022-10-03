Полиция разыскивает подозреваемого в совершении кражи

По подозрению в совершении кражи полиция разыскивает изображенного на фотографии мужчину.
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Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного человека, просьба обращаться в полицию по телефонам: 25445175 или 110.
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