Полиция разыскивает пропавшего без вести 50-летнего мужчину

Курземское региональное управление полиции (Талсинский участок) разыскивает Зинтиса Фелдберга, которого в последний раз видели 29 октября, когда он выходи из своего дома в Личи (волость Гибулю Талсинского края).
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Его приметы: рост 180 см, волосы темные, носит бороду и усы.
Был одет: черная куртка, темные джинсы.
У мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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