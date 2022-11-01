Полиция разыскивает пропавшего без вести 50-летнего мужчину
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Талсинский участок) разыскивает Зинтиса Фелдберга, которого в последний раз видели 29 октября, когда он выходи из своего дома в Личи (волость Гибулю Талсинского края).

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Его приметы: рост 180 см, волосы темные, носит бороду и усы.

Был одет: черная куртка, темные джинсы.

У мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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