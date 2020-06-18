Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Лиепайская полиция разыскивает пропавшего без вести Оскара Бекиса 1966 г.р., который в среду около 16.00 вышел из дома "Eglīši" (Эмбутская волость, край Вайнодес) и уехал на велосипеде серого цвета. С тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

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Приметы мужчины: рост 176 см, среднего телосложения, вес 85 кг, короткие темные волосы. У мужчины имеются проблемы со здоровьем, он инвалид 1-й группы, на руках белые пятна, которые становятся боле незаметными на солнце.

Был одет в черную куртку с красной полоской, синие джинсы, на ногах светлые ботинки, на голове - бордовая кепка.

Если вам известно о возможном местонахождении Оскара, просьба звонить в полицию по номеру 110.

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