Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Валмиерский участок полиции разыскивает Марио Улпе 1964 г.р., который с 16 июня не дает о себе знать. В последний раз его видели в Валмиермуйже (Валмиерская волость, Буртниекский край).

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Приметы мужчины: рост 182 см, худой, короткие волосы с сединой на висках, носит очки.

Особые приметы: татуировка на все тело - на руках и ногах.

Был одет в черные брюки, черную майку, серую куртку, на ногах - серо-зеленая обувь.

Если вам известно о местонахождении мужчины, просьба обращаться в полицию по телефонам 28379439 или 110.