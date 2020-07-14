Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Рижский полицейский участок "Тейка" разыскивает пропавшего без вести Владислава Куртукова 1970 года рождения. Мужчина 7 мая отправил сообщение о том, что находится по месту своего жительства, на улице Юглас, но уже длительное время не предоставлял никакой другой информации о себе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Связь с мужчиной пропала 13 мая.

Приметы мужчины: рост 185 см, нормальное телосложение, короткие волосы и большой шрам на кисти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем человеке, полиция просит звонить по телефону 67085942 или 110.