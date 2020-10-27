Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) разыскивает Сергея Визина (1952 г.р.), которого в последний раз видели днем 23 октября недалеко от своего дома на ул. О. Калпака.
Его приметы: рост 171 см, худощавый, волосы короткие, седые.
Был одет: черное длинное пальто из дермантина, бордовый джемпер, брюки песочного цвета, черные туфли. При себе была сумка песочного цвета.
У мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем, он также может плохо и ориентироваться в пространстве.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.