Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Участок полиции "Тейка" разыскивает пропавшего без вести Вадима Щеглова 1974 г.р., который 27 мая в 15.00 вышел из своего дома в Риге на улице Малиенас и пропал. У мужчины, возможно, имеются проблемы со здоровьем.

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Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, на лбу - две ямочки, на руках имеются татуировки. Был одет в черную куртку, сине-серый свитер, на ногах - зеленые кеды.

Если вы видели этого мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба связаться с полицией по номеру 110.