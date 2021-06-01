Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" разыскивает пропавшего без вести Вадима Щеглова 1974 г.р., который 27 мая в 15.00 вышел из своего дома в Риге на улице Малиенас и пропал. У мужчины, возможно, имеются проблемы со здоровьем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, на лбу - две ямочки, на руках имеются татуировки. Был одет в черную куртку, сине-серый свитер, на ногах - зеленые кеды.

Если вы видели этого мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба связаться с полицией по номеру 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь