Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policiija

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Нормунда Адата (1968 г.р.), которого в последний раз видели 18 апреля в Валмиере на улице Брежас.

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До сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно.

Если вы видели его или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефонам: 64201354 или 110.

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