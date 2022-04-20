Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Нормунда Адата (1968 г.р.), которого в последний раз видели 18 апреля в Валмиере на улице Брежас.
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До сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно.
Если вы видели его или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефонам: 64201354 или 110.
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