Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Видземское региональное управление полиции (Мадонский участок) разыскивает Артура Семенова (1991 г.р.), которого в последний раз видели 1 мая, в волости Берзаунес Мадонского края.
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Его приметы: рост 182 см, волосы короткие, темные, среднего телосложения.
Был одет: черная куртка, синие джинсы, серые кроссовки.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 26344303 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.
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