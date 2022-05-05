Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции (Мадонский участок) разыскивает Артура Семенова (1991 г.р.), которого в последний раз видели 1 мая, в волости Берзаунес Мадонского края.

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Его приметы: рост 182 см, волосы короткие, темные, среднего телосложения.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, серые кроссовки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 26344303 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija
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