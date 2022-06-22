Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Кенгарагский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Мейрана (1980 г.р.), который 18 июня этого нода около 4.00 часов вышел из своего дома в Риге, на улице Тинужу и пропал.

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Приметы мужчины: рост 170 см. Был одет в темную футболку, серые джинсы, на ногах - темная спортивная обувь.

Полиция просит внимательно изучить фотографии мужчины. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба обращаться в полицию по номерам: 67086800 или 110.

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