Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Кенгарагский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Мейрана (1980 г.р.), который 18 июня этого нода около 4.00 часов вышел из своего дома в Риге, на улице Тинужу и пропал.
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Приметы мужчины: рост 170 см. Был одет в темную футболку, серые джинсы, на ногах - темная спортивная обувь.
Полиция просит внимательно изучить фотографии мужчины. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба обращаться в полицию по номерам: 67086800 или 110.
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