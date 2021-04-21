Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок полиции разыскивает Даниила Понкратова (2006 г.р.), которого в последний раз видели 9 апреля, когда он выходил из своего дома на ул. Эммас (Вецмилгравис).

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Его приметы: рост 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы короткие и темные, глаза серые.

Был одет: темно-серая куртка с белыми и черными вставками, зеленая кофта, черные спортивные брюки с белыми полосками, черные кроссовки.

При себе был черный рюкзак, а также мобильный телефон без SIM-карты.

Мальчик может находиться в районе Рижского Центрального вокзала.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110!

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