Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка
Foto: Valsts policiija

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает несовершеннолетнего Рейо Рехепаппа, которого в последний раз видели 8 августа на ул. Маскавас.

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Его приметы: рост 176 см.

Был одет: синяя рубашка, черные шорты.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

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