Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Юрмалы

Госполиция объявила в розыск Андриса Михеева (1966 г.р.), которого в последний раз видели в ночь с 12 на 13 сентября в Булдури, возле универсама. Известно, что мужчина направился в сторону Буллюциемса по проспекту Межа.

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Его приметы: рост 183 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.

Был одет: черная кожаная куртка, серые спортивные брюки, спортивная обувь.

Особые приметы: шрам на левой брови, на обеих руках татуировки "ВДВ".

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 28292600, 67086677, 67086678 или 110.